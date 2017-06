Noemt Bart De Wever wel de juiste mannen en paarden?

Het is misschien wel eigen aan onze tijd dat gezaghebbende mensen gezagzoekend zijn. Kinderen krijgen niet meer onder hun voeten van meester Jan, Jan krijgt onder zijn voeten van ouders en kinderen. Rechtstaan wanneer directeur Mosselman voor de deur van mijn klas stond, opvallend hoe absurd het klinkt terwijl dat nog maar zo'n twintig jaar geleden was. Ook meneer doktoor is maar een man met een mening die we na wat raadplegingen van dokter Google openlijk in twijfel durven te trekken. Wat zeker is: het respect ten aanzien van politieagenten is ver zoek. Hoe je gezag en respect terugverdient, daar kunnen de meningen over verschillen.