Lize Spit begint aan zegetocht in Duitsland

Ook in het buitenland gaat het hard voor succesdebutante Lize Spit. In Vlaanderen en Nederland werden al 185.000 exemplaren van Het smelt verkocht. Nu staan er ook twaalf vertalingen op stapel. De zopas verschenen Duitse versie heeft meteen de wind in de zeilen. Und es Schmilzt kreeg van het toonaangevende actuamagazine Stern in één klap vijf sterren toebedeeld. Het blad schreef: 'Dit is het debuut van een grote vertelster. De roman is zo meesterlijk gecomponeerd dat hij je aan het eind midden in het hart treft.' Spit is zeer in haar nopjes met de eerste Duitse reacties: "Overweldigend", zo zegt ze in Het Nieuwsblad. Bovendien blijkt dat een theatergezelschap uit Frankfurt het boek graag op scène wil brengen.