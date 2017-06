'Wereldrecord' voor Campert en De Bezige Bij

Remco Campert heeft het voorbije weekend een fragment van zijn verzetsgedicht 'Iemand stelt een vraag' op de zijgevel van het pand van uitgeverij De Bezige Bij onthuld. 'Iemand stelt een vraag' is een driedelig gedicht van Campert uit zijn bundel Betere tijden (1970). De geschiedenis van De Bezige Bij, gevestigd aan de Van Miereveldstraat 1 in Amsterdam, en Campert zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Jan Campert (1902-'43), de vader van Remco (1929), schreef het iconische verzetsgedicht 'Het lied der achttien dooden'. Het was meteen de eerste uitgave van de verzetsuitgeverij De Bezige Bij. Oprichter Geert Lubberhuizen maakte een rijmprent van dit gedicht dat ten voordele van verzetsactiviteiten clandestien werd verkocht en verspreid. Remco Campert publiceerde in 1952 zijn eerste bundel bij De Bezige Bij, met de titel Een standbeeld opwinden.