Nieuwe wanvertoning

Ergens te velde, een vrijdagavond, in het jaar 2040. In een bruin café zitten twaalf mensen, met vooraan een moderator achter een microfoon. "Vraag negen. In het voetbalseizoen 2017-2018 in België was een Zwitser trainer van Anderlecht. Hij had in de lente van 2017 de club naar de landstitel geloodst met schreeuwlelijk voetbal. De media waren niet mals. Coryfeeën zoals Marc Degryse, Jan Mulder en Paul Van Himst waren de wanhoop nabij, maar zij troostten zich met de belofte van de trainer om in het seizoen 2017-2018 de resultaten te koppelen aan goed voetbal."