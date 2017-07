Nieuwe verdediger voor AA Gent

AA Gent had al een akkoord met het Franse Niort over de 22-jarige Dylan Bronn, maar de speler zelf vroeg vorige week enkele dagen bedenktijd. Intussen bezocht de in Frankrijk geboren Tunesiër AA Gent en legde hij er medische tests af. Bronn hakte dit weekend de knoop door en tekent vandaag een contract voor vier jaar bij AA Gent. De transfersom bedraagt om en bij 1 miljoen euro. Vanhaezebrouck is blij met de komst van Bronn, maar waarschuwt dat men niet mag verwachten dat hij meteen uitgroeit tot de nieuwe leider van de defensie. "Dylan is nog heel jong. Hij heeft veel potentieel, maar moet nog stappen zetten.