Nieuwe Trump lijkt aangekomen

"We mogen ons niet overhaast terugtrekken uit Afghanistan, want dan ontstaat er een vacuüm dat meteen zal worden opgevuld door de terroristen van Al Qaida en Islamitische Staat", zei Amerikaans president Trump in een toespraak tot de natie. Vier jaar geleden twitterde hij nog: "Wegwezen daar!" Nu erkent ook hij dat Amerika zich niet zomaar kan losmaken van de '11 septemberoorlogen', hoe oorlogsmoe het ook is. Deze oorlogen in Afghanistan en Irak, die een reactie waren op de aanslagen op de Twin Towers in New York, begonnen respectievelijk in 2001 en 2003.