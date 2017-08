Nieuwe trajectcontroles in Mechelen

In Mechelen zijn de eerste twee van veertien trajectcontroles op lokale wegen in gebruik genomen. Bedoeling is om tegen het einde van het jaar op veertien plaatsen trajectcontrole in te voeren, goed voor 20 kilometer aan gemeentewegen met ANPR-camera's. De ingreep kost de stad zo'n 1,5 miljoen euro. Het stadsbestuur wil met de camera's een mentaliteitswijziging teweegbrengen bij enkele hardleerse hardrijders. "De trajectcontroles zijn een rechtvaardig controlesysteem dat efficiënt en eerlijk werkt", zegt burgemeester Bart Somers. "Hoewel de inkomsten van de boetes naar de federale overheid gaan en niet naar de stad, kozen we bewust voor een meer leefbare stad voor iedereen", zegt hij. In de eerste maand krijgen overtreders een waarschuwingbrief, vanaf september vallen effectieve boetes in de bus. Tegen het einde van het jaar zullen 59 controlecamera's worden uitgerold verspreid over het Mechelse grondgebied.