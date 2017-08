Nieuwe topman moet Uber uit schandaalsfeer halen

"Ik blijf wachten op het moment dat onze president zich gedraagt zoals het een president betaamt. En hij faalt, keer op keer." Dit is een van de jongste tweets van Dara Khosrowshahi, nadat Donald Trump het extreemrechtse geweld in Charlottesville pas moeizaam en heel laat veroordeelde. Herhaaldelijk al liet Khosrowshahi zijn uitgesproken mening over de politiek blijken. Misschien niet helemaal verrassend: hij is bestuurslid van The New York Times Company. Het was ook diezelfde New York Times die de overstap van Khosrowshahi van reissite Expedia naar taxidienst Uber bekendmaakte. Een woordvoerder van Uber bevestigde inmiddels dat er een nieuwe topman is gekozen, maar wil (nog) niet zeggen dat het Khosrowshahi is.