Nieuwe studie: 'We zijn allemaal ruimtereizigers'

De mens is samengesteld uit atomen die afkomstig zijn van andere sterrenstelsels dan het onze. Net als zowat de helft van heel onze Melkweg overigens. "We zijn dus allemaal ruimtereizigers of immigranten uit een ander sterrenstelsel", stelt de wetenschapper van de Amerikaanse Northwestern University achter de studie in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Die studie stelt dat de mens is samengesteld uit materie die vanuit andere sterrenstelsels miljarden kilometers aflegde. Wetenschappers gebruikten computermodellen om uit te vissen hoe de materie die ons omringt in ons sterrenstelsel terechtkwam. Daaruit bleek dat supernovaexplosies (waarbij een ster explodeert) grote hoeveelheden materie verspreiden dankzij krachtige galactische winden. Dat betekent dat dezelfde materie waaruit de mens is samengesteld wellicht heel lang geleden en ver van ons sterrenstelsel is ontstaan.