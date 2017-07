Nieuwe game: kunt u het maken als kunstenaar?

Het begint in een steegje, ergens in Parijs. Het speelbare hoofdpersonage van de Zweedse game Passpartout: The Starving Artist woont en werkt in een garagebox, waar hij zijn eigen schilderijen te koop stelt vlak nadat hij ze op het doek heeft gekliederd. Dat kliederen gebeurt door niemand minder dan uzelf: in een Microsoft Paint-achtige tekenmodule trekt u lijnen over een wit doek. Geïnteresseerde kopers struinen ondertussen rond, geven hun kritiek over de uitgestalde schilderijen, en geven er vervolgens een paar euro's aan uit.