Nieuwe diersoort ontdekt in Gent

Wetenschappers aan de UGent hebben in het recreatiegebied de Blaarmeersen een nieuwe diersoort ontdekt. Het gaat om een microscopisch kleine nematode of rondworm, die in insecten en paddenstoelen leeft. Opvallend is dat de wormpjes naaldvormige kristallen in hun darmen hebben. De nieuwe soort rondworm kreeg de naam Abursanema quadrilineatum, omdat ze tot het geslacht Abursanema behoort en vier laterale strepen heeft. De parasiet vormt geen gevaar voor de mens, maar wel voor verschillende plantensoorten. Daarom is het volgens de Gentse onderzoeker Wim Bert, die het diertje mee ontdekte, belangrijk dat de rondwormen in de toekomst meer onderzocht worden. De worm zou waarschijnlijk ook op andere plaatsen voorkomen, maar dat is momenteel nog niet bekend. Er is immers nog maar weinig onderzoek gedaan naar organismen die in paddenstoelen leven.