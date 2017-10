Nieuwe campagne tegen internetfraude

Ongeveer 9 procent van de Belgische internetgebruikers raakte al eens geld kwijt door internetfraude. Dat bleek uit cijfers van Eurostat uit 2015. België zat daarbij ver boven het Europese gemiddelde van 2 procent. Daarom lanceerde de Cyber Security Coalition een nieuwe campagne om internetgebruikers in te lichten over de gevaren van het internet. De vraag 'Herken jij verdachte berichten op tijd?' staat in deze campagne centraal. De organisatie wil internetgebruikers op die manier tonen hoe ze een verdacht bericht kunnen herkennen. Via een test op de website www.safeonweb.be kunnen mensen aan de hand van verschillende scenario's te weten komen of ze een verdacht bericht zouden herkennen tussen andere berichten. Er is ook een nieuw e-mailadres (verdacht@safeonweb.be) voor het melden van verdachte berichten.