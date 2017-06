Nieuwe biopic en opnieuw blijven we op onze honger

Het is wat met rapiconen die de laatste tijd herrijzen op het witte doek. Na het enorme kassucces van Straight Outta Compton (2015) over de Californische rapformatie N.W.A., heeft nu ook de biopic over Tupac Shakur het daglicht gezien. All Eyez on Me gaat over de jonge Tupac, die in Baltimore opgroeit met Shakespeare en de ideologie van de Black Panthers. Na zijn verhuis naar Californië kan hij doorbreken als rapper. Het is een klassiek rags to riches-verhaal, waarbij het genie van een jongeman opgemerkt wordt en hij prompt het sterrendom in wordt gekatapulteerd.