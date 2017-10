Nieuwe beschuldigingen van misbruik tegen Polanski

Roman Polanski komt in steeds nauwere schoentjes te zitten. Marianne Barnard is al de vijfde vrouw die de Pools-Franse regisseur van verkrachting beschuldigd.

Volgens Barnard vergreep Polanski zich in 1975 aan haar tijdens een fotoshoot in Californië. Barnard was toen tien jaar. Barnard vertelde aan de Britse krant The Sun hoe Polanski op het strand foto's van haar nam. Eerst moest ze in een bontjas poseren, daarna in een bikini en uiteindelijk ook helemaal naakt. Toen haar moeder van de set verdwenen was, vergreep de regisseur zich aan het meisje. Barnard besloot naar eigen zeggen met haar verhaal naar voren te komen in de nasleep van de Weinstein-affaire. Die Amerikaanse filmproducent wordt ondertussen door meer dan vijftig vrouwen van misbruik beschuldigd.