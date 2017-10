Nieuw is zo passé

Margot (25) en Sebastiaan (26) huren dit appartement in Antwerpen. Margot is interieurarchitecte en maakte daarom net iets gedurfdere keuzes. 'Ik heb me nog moeten inhouden.'

"Ik houd niet zo van wit en schilder graag alles in donkere, moody tinten. Met moody bedoel ik 'intiem' of 'geheimzinnig'. Onze huisbaas raadde me wel aan om mijn kleurenpalet niet te extreem te maken, zodat het makkelijker opnieuw te verhuren is als we eruit zouden trekken. Ik heb me moeten inhouden." Ze voorzag de voorste ruimte in het kleine en lichte eenslaapkamerappartement van een muisgrijze laag verf, tot en met het plafond. "Accentmuren zijn niet aan mij besteed." De kleur had ze opgemerkt tijdens een bezoek aan de Antwerpse brouwerij De Koninck. In de rest van het appartement hield ze het op wit, en bracht ze kleur aan in de vorm van meubels en accessoires.