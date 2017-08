Nieuw incident in Antwerpse drugsoorlog?

De Braamstraat in Schoten. Op zich een redelijk drukke weg zeker nu de 'brug van den Azijn' onderbroken is. M.Y. gaat met zijn hond wandelen. Goed 200 meter nadat hij van zijn appartement is verwijderd, springen er plots twee mannen uit het struikgewas. Ze lossen enkele schoten en slaan op de vlucht. Een klopjacht leverde niets op. De man raakte zwaargewond. Voor M.Y. is het al de tweede keer dat hij onder vuur wordt genomen. In de zomer van 2016 gebeurde al eens hetzelfde, maar toen in de garageverdieping van het appartementsgebouw.