Nieuw deelsysteem voor elektrische fietsen in Brussel

Vanaf september kun je in Brussel elektrische fietsen huren bij Billy Bikes. Je kunt ze reserveren en het slot openen via een app. Wie regelmatig door Brussel fietst, kan het weten: de heuvels zijn meer dan stevige kuitenbijters. Het is een publiek geheim dat Brusselaars graag een fiets gebruiken bij het Brusselse fietsdeelsysteem Villo om bergaf te rijden en dan de metro nemen om opnieuw bergop te reizen. Billy Bikes wil de Brusselse fietser tegemoetkomen met een deelsysteem voor elektrische fietsen. Je zal de zwart-blauwe fietsen in eerste instantie in Elsene, Etterbeek en een deel van het centrum zien rijden. Pierre De Schaetzen en zijn compagnon Guillaume Verhaeghe bedachten het freefloating-deelsysteem. Dat houdt in dat er geen vaste stations zijn waar je je fiets kunt achterlaten.