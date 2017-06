Niet zomaar een interland

'Rock Steady - All Night Long', zingen Bryan Adams en Bonnie Raitt in 1995. Een solide avond in Tallinn, nooit de indruk krijgen dat de partij uit je handen glipt, attractief voetbal zonder de controle te verliezen - zullen we dát als instap nemen naar de kwalificatie-interland van vanavond in Estland? Rock Steady. Want het wordt menens voor de nationale ploeg, één jaar voor de wereldbeker in Rusland.