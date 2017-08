Niet zo frigide

Op de campus van Stanford University liep in de eerste decennia van de vorige eeuw een zonderling figuur rond. Clelia Duel Mosher was een laatbloeier. Ze was een ziekelijk kind geweest en haar vader vond haar zwakke gezondheid niet verenigbaar met een academische carrière. Een hogere studie wilde hij niet financieren, een bloemenzaak wel. Als floriste wist Mosher genoeg geld opzij te zetten om toch een opleiding tot arts te bekostigen. Sociaal onhandig en intellectueel een uitslover, zo typeerden collega's haar. Dat ze een zelfuitgedokterde kledingstijl had met hemdjurken, stropdassen en een mal rond hoedje hielp haar reputatie niet.