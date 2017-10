Niet alle IS-propaganda moet meteen offline

Hoewel de Belgische politie het afgelopen jaar de strijd tegen het cyberkalifaat heeft opgevoerd, is het nog altijd mogelijk dat IS websites beheert met een Belgische domeinnaam. Foutje? Een ongelijke strijd? Of slimme inlichtingendiensten? Vorige week berichtten we al dat IS achter news-agency.be zit, een website met een Belgische domeinnaam, online sinds 28 september. Het is een site met nieuwsberichten van persagentschap Amaq, met gruwelijke foto's van IS-slachtoffers en videoverslagen van het front. Na meermaals contact met de veiligheidsdiensten is de website sinds gisteravond offline. Maar jihadexpert Pieter Van Ostaeyen heeft nog een tweede Belgische domeinnaam in handen van IS ontdekt, attamkin-urd.be. Die staat al online sinds 1 juni. "Het is zeker niet de eerste keer dat IS een Belgische domeinnaam gebruikt", zegt Van Ostaeyen.