Niemand raakt aan Obamacare

► Een vrouw met een lichamelijke beperking wordt, tegen haar wil in, weggevoerd door de politie op het Capitool in Washington. Ze protesteerde er tegen het Republikeinse alternatief voor de ziekteverzekering Obamacare. De afgelopen dagen werden zo tientallen demonstranten opgepakt. Terwijl eerdere pogingen om de wet uit te kleden al mislukten, is nu ook de derde en laatste poging op niets uitgedraaid. De Republikeinse meerderheid binnen de Amerikaanse Senaat heeft het gisteren opgegeven om tot stemming over te gaan. Verschillende Republikeinse senatoren, onder wie oud-presidentskandidaat John McCain, hadden de voorbije dagen al aangekondigd dat ze tegen zouden stemmen. Een meerderheid van vijftig stemmen werd zo onbereikbaar. Vanaf oktober is volgens de regels van de Senaat zelfs een (voor de Republikeinen totaal onbereikbare) meerderheid van zestig stemmen nodig om Obamacare af te schaffen.