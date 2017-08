Ngo's zetten reddingsoperaties op zee stop

Hulporganisaties Artsen Zonder Grenzen en Save The Children hebben besloten hun reddingsmissies voor migranten op boten in de Middellandse Zee te staken. De veiligheid van het personeel kan niet meer gewaarborgd worden, stelt Save The Children. Ze nemen het besluit "met diepe wroeging". Hun schip zal weer uitvaren "zodra er duidelijke veiligheidsgaranties zijn". Hulporganisaties liggen - soms letterlijk - onder vuur, omdat ze volgens critici als taxidienst voor mensensmokkelaars zouden fungeren. De discussie of ngo's de oversteek naar Europa niet te makkelijk maken, woedt volop. In een recent ingevoerde gedragscode staat dat hun schepen onder geen beding nog Libische wateren mogen binnenvaren en dat hun zenders te allen tijde moeten aanstaan zodat hun positie op zee steeds te volgen is. Ook moeten organisaties openheid geven over hun financiën