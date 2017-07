Neymar kan Moeskroen-eigenaar 35 miljoen opleveren

'Mister Fixit', zo luidt de bijnaam van de Israëlische makelaar Pini Zahavi. De man die elke klus kan klaren. Een reputatie die hij heeft opgebouwd als supermakelaar in de jaren 2000, toen hij kind aan huis was bij Manchester United, op de koffie ging bij Sir Alex Ferguson en via Roman Abramovich mee de morfologie van de Engelse competitie vormde. Petr Cech, Jaap Stam, Michael Essien, Didier Drogba, Juan Sébastian Veron, Rio Ferdinand: de Premier League werd een sterrenfabriek 'made in Israel'. Zijn invloed in Zuid-Amerika is enorm.