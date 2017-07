Neuville zesde in Finland en eerste Belgische WK-leider

Esapekka Lappi heeft met een Toyota Yaris WRC zijn eerste WK-rally gewonnen. Ook Elfyn Evans en Teemu Suninen (Ford) gaven in Finland hun visitekaartje af. Dat trio voert een nieuwe generatie toprijders aan. Thierry Neuville had een minder goede Hyundai, voor het eerst dit seizoen, maar toonde wel dat hij een complete rijder is geworden. Hij reed beheerst en werd zesde, pakte alsnog drie punten in de Powerstage en komt op gelijke hoogte van Sébastien Ogier in de WK-stand. Neuville telt wel een overwinning meer. Nooit eerder voerde een Belg het WK rally aan. "We moesten in Finland vooral punten zien terug te pakken op Ogier, die dit weekend tot opgave werd gedwongen. Dat is ons mooi gelukt. Het werd een moeilijk weekend.