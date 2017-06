Netflix laat kijkers verloop serie kiezen

Netflix heeft een programma online gezet waar de kijker zelf invloed heeft op de verhaallijn. In De gelezen kat, gevangen in een verhaal, een reeks voor kinderen tussen 6 en 11 jaar, zit een gelaarsde kat gevangen in een magisch sprookjesbos. Als de kat bijvoorbeeld drie beren ziet, kan de kijker bepalen of dat lieve of agressieve dieren zijn. Zo krijg je als kijker de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende opties en het verhaal te sturen. In het verleden experimenteerden verschillende tv-zenders al met zulke inspraak van de kijker, meestal niet met erg veel succes. Netflix zet hier nu ook op in omdat het volgens het platform "een nieuwe wereld van mogelijkheden voor het vertellen van verhalen" opent. Midden juli volgt met Buddy Thunderstruck al een tweede interactieve serie.