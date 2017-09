Neonazi's die aanslag planden opgepakt

In de West-Midlands, centraal in Groot-Brittannië, zijn vier mannen opgepakt. Ze worden ervan verdacht lid te zijn van de verboden neonazistische beweging National Action en zouden aanslagen op Britse bodem hebben voorbereid. Het ministerie van Defensie heeft bevestigd dat bij de arrestanten militairen zijn. National Action is sinds december verboden in het VK. Minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd bestempelde de organisatie toen als "racistisch, antisemitisch en homofoob." "Ze heeft haar plaats niet in Groot-Brittannië", luidde het.