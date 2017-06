NEMO Antwerpen

Op de foto's van de site zag het restaurant er een tikje koel uit, een en al baksteen en ijzeren accenten. Dat valt bij aankomst geweldig mee, zelfs al zitten we haast alleen in de grote zaal, want iedereen heeft zich op het gezellige terras genesteld. De inrichting is strak en afgemeten, maar toch voel je je meteen op je gemak. Zoals het een modern restaurant betaamt, komt er eerst brood met een bijzondere boter op tafel: wulkenboter. En wat grijze garnaaltjes. We hebben zin in een gin-tonic, Martin Miller met Fever Tree (11 euro). Als visitekaartje is er een zevengangenmenu (75 euro) en in de categorie 'waar voor je geld' vind je een driegangenmenu (39,50 euro). Maar dat doen we niet.