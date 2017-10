Nek nekt Darcis in Peking

De opdracht was al moeilijk: Nick Kyrgios (ATP 19) verslaan in de kwartfinale van de China Open in Peking. Een geblokkeerde nekwervel maakte het Steve Darcis (ATP 73) helemaal onmogelijk. Na een halfuurtje sukkelen gooide de Luikenaar bij een 0-6, 0-3 de handdoek. Toch kan hij terugkijken op een fijne week. Via de kwalificaties haalde Darcis zijn allereerste kwartfinale op een ATP 500-toernooi, waardoor hij weer kan postvatten in de top 70 van de wereld. Hij heeft nu even de tijd om te rusten en zich klaar te stomen voor de European Open in Antwerpen, van 16 tot 22 oktober.