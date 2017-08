Neef uit België gaf Spaanse imam onderdak

Abdelbaki Es Satty, de Spaanse imam die het brein is achter de aanslagen in Barcelona en Cambrils, kreeg volgens de Franstalige krant La Dernière Heure tijdens zijn bezoeken aan ons land onderdak van zijn neef die in de regio Vilvoorde woont. Bovendien zou de man - die geweigerd werd als imam in Diegem omdat hij geen bewijs van goed gedrag en zeden wou afleveren - meerdere pogingen ondernomen hebben om in ons land mensen te radicaliseren. "Al weten we niet of dat gelukt is", vertelt een gerechtelijke bron. Zowel de burgemeester van Diegem Jean-Pierre De Groef (sp.a) als minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) ontkenden gisteren evenwel dat er aanwijzingen waren dat Es Satty hier geprobeerd heeft om toekomstige terroristen te rekruteren.