Nee, wij zullen het niet slechter hebben dan onze ouders

14 miljard. Dat is de extra kostprijs van de vergrijzing wanneer die in 2040 haar hoogtepunt bereikt. In verschillende media werd dat bericht neergezet als een kloof die haast niet te overbruggen valt. Het is de tand des tijds. Vandaag is het bon ton om te roepen dat het allemaal niet meer houdbaar is, dat niets nog haalbaar is. Alsof het een natuurwet is en niet langer een keuze. De herhaling van die boodschap leidt tot een pessimistisch toekomstbeeld. Niet toevallig denken vandaag maar liefst 66 op de 100 jongeren dat ze het in de toekomst niet beter zullen hebben dan hun ouders. Zo onthouden ze uit de discussie over de financiële impact van de vergrijzing vooral dat er voor hen geen deftig pensioen meer zal zijn.