Nederland maakt einde aan roerende voorheffing

Na 208 dagen is er in Nederland witte rook over het regeerakkoord. Opvallend is dat onze Noorderburen de roerende voorheffing gewoonweg afschaffen, terwijl die in ons land de voorbije jaren steeg van 15 naar 30 procent.

De liberalen van de VVD, het Christen-Democratisch Appèl (CDA), het linksliberale D66 en de streng protestantse ChristenUnie hebben een regeerakoord vast. Ze hebben er 208 dagen over gedaan en behalen zo een nieuw Nederlands record, dat weliswaar nog ver van het Belgische record van 541 dagen ligt. De regeringsvorming verliep niet over rozen, omdat de Nederlanders erg verdeeld hebben gekozen en de partijen versnipperd uit de verkiezingen zijn gekomen. Een 'logische' coalitie van VVD, CDA en D66 had geen meerderheid, en dus was een vierde partij nodig.