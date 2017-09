Yorgos heette hij. Hij was net veertien, en ik dertien en een half. Een half jaar doet er toe op die leeftijd. Ik ben iemand die graag op vakantie gaat als het nazomert en iedereen weer gewoon aan het werk is of op de schoolbanken zit. Als er nauwelijks toeristen te bespeuren zijn. En nu, 46 jaar later, kijk ik naar diezelfde sterrenhemel, boven datzelfde Griekse eiland. Ik was hem vergeten. Hij mij niet. Daar was hij, zijn beeld verscheen in die betoverende melkweg boven me. De hoogopgeschoten jongen met dik zwart krulhaar, een koperbruine huid, parelwitte tanden tussen de glimmende roze, volle lippen. Met daarboven de smaragdgroene ogen die me fris en gelukkig toelachten zoals alleen de onschuld kan lachen.