NASA wil 'analoog karretje' op Venus laten rondrijden

Weg met kwetsbare elektronische hightech. Voor onderzoek op het oppervlak van de planeet Venus werkt NASA aan een robotkarretje zonder computerchips en digitale technieken. Elektronica gaat stuk op een planeet waar de temperatuur 460 graden is en de luchtdruk 90 bar. In plaats daarvan ligt er een vrijwel volledig mechanisch karretje op de tekentafels van het Jet Propulsion Laboratory (JPL), met tandwieltjes, palletjes en hefboompjes. Veel betrouwbaarder. In het verleden zijn er een paar gepantserde Russische landers naar het Venusoppervlak afgedaald, maar die hielden het geen van alle langer dan twee uur uit. Geen wonder, in een helse wereld waar het zwavelzuur regent. JPL-technici werken nu aan het ontwerp van een mechanische rover, AREE geheten: Automaton Rover for Extreme Environments.