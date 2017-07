NASA: 'Mensen kunnen nog niet naar Mars'

Ruimtevaartorganisatie NASA is al lange tijd bezig met plannen om mensen te laten landen op Mars, maar zegt nu dat succes nog veraf is. NASA kondigde aan dat het op dit moment niet betaalbaar is om mensen te laten landen op de planeet. "Ik kan geen datum plakken op wanneer mensen Mars zullen kunnen betreden", zegt William Gerstenmaier, NASA's hoofd van de menselijke ruimtevaart, tegenover website Ars Technica. De mededeling van NASA is opvallend, omdat de ruimtevaartorganisatie in het verleden vaag communiceerde over dit onderwerp.