Napolitaanse pizza in het hart van Brussel

Nona is een gloednieuwe hotspot in Brussel waar je de échte Napolitaanse pizza proeft, gemaakt door pizzaiolo's en bereid met biologische ingrediënten van eigen bodem. Zo komen de groenten recht van het veld van Le Monde des Mille Couleurs en wordt de buffelmozzarella gemaakt door de Waalse kaasmakerij Buffl'Ardenne. Het nieuwe restaurant is het geesteskind van Sebastian Dupont. Hij volgde les bij de Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), de meesters van de traditionele Napolitaanse pizza, en kwam er in contact met de rijke cultuur van het pizzabakken. Anderhalf jaar later opent hij nu zijn eerste restaurant dat de naam NONA meekreeg, geen verwijzing naar het Italiaanse woord voor oma, maar de afkorting van 'No Name'. "Want de filosofie en de naam van onze leveranciers zijn belangrijker", zegt Sebastian.