Na het forfait van Andy Murray en Roger Federer voor het toernooi van Cincinnati is het nu al zeker dat Rafael Nadal volgende maandag opnieuw de nummer één van de wereld wordt. Voor de 31-jarige Spanjaard is het ruim drie jaar geleden dat hij die post bekleedde. "Dit is speciaal voor mij", zei Nadal die sinds 2005 nooit uit de top tien verdwenen is. "Het toont mijn passie en liefde voor het tennis."