Nadal na derde US Open-titel: 'Nog altijd even passioneel'

'Het zijn twee ongelooflijke weken geweest', glimlachte Rafael Nadal (ATP 1), nadat hij in de US Open-finale te goed was voor Kevin Anderson (ATP 15). Hij won met 6-3, 6-3, 6-4. Nadal sloeg 30 winners, maakte slechts 11 onnodige fouten en haalde 100 procent uit zijn 16 netaanvallen. Hallucinant sterk. 'Ik heb telkens mijn niveau kunnen verbeteren en meer vertrouwen kunnen tanken.' Na een moeilijk 2016, waarin hij moest afrekenen met polsproblemen, nam Nadal wraak. 'Ik kan alleen maar blij zijn dat het leven mij een nieuwe kans heeft gegeven', zei hij. 'Ik geloofde in de arbeid die ik heb verricht. Ik sta elke dag op met de passie om beter te worden.' Nadal nadert ook op Roger Federer wat het aantal grandslamtitels betreft.