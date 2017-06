Nadal kent geen genade

In grootse stijl degradeerde Nadal zelfs Stan Wawrinka, toch nummer drie van de wereld, in drie sets (6-2, 6-3, 6-1) tot een modale speler. Dit was Rafael Nadal op Roland 2017, een bulldozer die zijn tegenstanders verpulverde. Eerste ronde: Benoit Paire, 6-1, 6-4, 6-1. Tweede ronde Robin Haase, die prima partij bood en acht games pakte: 6-1, 6-4, 6-3. Derde ronde: de arme Nikoloz Basilasjvili, die ternauwernood de ultieme afgang voorkwam: 6-0, 6-1, 6-0.