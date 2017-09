Nachttaart

Het is niet erg. Het is een gewoonte geworden. Het is hoogstens een beetje vermoeiend. Zo sta je ook dit jaar in de nacht voor de verjaardag van je zoon weer deeg te kloppen voor de appelcake die hij, zoals alle jaren voordien, van je verwacht. Moet dat dan 's nachts? Uiteraard niet. Papa heeft dit jaar, zoals alle voorgaande jaren, alweer geen tijd gehad voor een verjaardagscake. Dat had je hem gezegd bij het slapengaan. Je zou de volgende ochtend naar de bakker gaan om appeltaart. Met rijsttaart toe. Die kon hij ook meenemen om uit te delen in de klas. Toch? Je zuchtte een beetje vermoeid om je 'papa heeft het druk druk druk'-argument kracht bij te zetten. Toen gaf hij je die blik.