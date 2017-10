De grootste nachtmerrie van een acteur is opkomen in een stuk waarvan je de tekst niet kent. Je regisseur staat met opgetrokken wenkbrauwen in de coulissen, je medespelers gapen je aan alsof jij zou moeten weten wat de volgende zin is, en jij hebt ondertussen geen idee waar je bent. Het zweet gutst langs je benen, je hersenen draaien op volle toeren maar ze vinden geen houvast. Duizenden mensen zitten op het puntje van hun stoel en kijken. Het podium, het decor, de rekwisieten , het zegt je allemaal niks. "Waar ben ik?", wil je schreeuwen maar je lippen lijken vastgelijmd. Je benen zijn verankerd in de houten vloer. Wat doe ik hier? Wat is mijn rol? Niemand helpt je. Misschien kun je aan je kostuum aflezen welk stuk gespeeld dient te worden, maar als je naar beneden kijkt, zie je dat je naakt bent.