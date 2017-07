Na tien jaar heeft Linkebeek weer burgemeester

De Franstalige Valerie Geeurickx van de lijst LinkeBeek heeft in Leuven de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van de faciliteitengemeente Linkebeek. Na de niet-benoemingen het afgelopen decennium van zowel Damien Thiéry als Yves Ghequière omwille van overtredingen van de taalwet is Geeurickx de eerste benoemde burgemeester uit de Franstalige meerderheid sinds 2007. Na afloop van de eedaflegging bestempelde Geeurickx het feit dat Linkebeek opnieuw een burgemeester uit de Franstalige meerderheid heeft en zo een nieuwe schepen heeft kunnen aanstellen als een overwinning voor de Franstaligen. Tegelijk wees ze de Vlaamse overheid terecht. "Wat voorkeurstemmen betreft kom ik immers pas op de derde plaats na Damien Thiéry en Yves Ghequière. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zal Thiéry in Linkebeek weer de lijsttrekker zijn", aldus Valerie Geeurickx.