Na 'Big Rom' mikt Everton op 'Big Ben'

Op Goodison Park maken ze er geen geheim van dat Christian Benteke (26) een van de toptargets is voor de komende weken. In samenspraak met Ronald Koeman heeft technisch directeur Steve Walsh een lijstje van spitsen samengesteld om Romelu Lukaku te vervangen. De criteria: groot, sterk, dominant in de lucht, neus voor goals en gepokt en gemazeld in de Premier League. Het type waar de Nederlandse trainer in zijn carrière altijd graag mee heeft samengewerkt.