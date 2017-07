N-VA wil iedereen verwelkomen in koninklijk domein Laken

Het koninklijk domein in Laken is met zijn 186 hectare het grootste park van Brussel. Om het in perspectief te plaatsen: dat is groter dan de gemeente Koekelberg. Een prachtig domein met parken, vijvers en de koninklijke serres. Tegelijk is er in het noorden van Brussel, bijvoorbeeld in Schaarbeek en Neder-Over-Heembeek, een prangend tekort aan openbaar groen. Het probleem: het park is momenteel niet toegankelijk voor publiek. Het wordt vooral gebruikt door de koninklijke familie. "We willen de tuin voor tweederde openstellen. Brussel schreeuwt om meer openbaar groen, we willen het die ruimte schenken", zegt N-VA-Kamerlid Peter Buysrogge.