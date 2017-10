N-VA vraagt Belgisch-Iraanse activiste op Antwerpse lijst

N-VA heeft vrouwenrechtenactiviste Darya Safai gevraagd om op te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen. Mogelijk staat ze op plaats twee, net na burgemeester Bart De Wever. "Er zijn gesprekken geweest met de N-VA in Antwerpen", bevestigt ze zelf. "Maar ik kan nog niet zeggen wat de uiteindelijke uitkomst gaat zijn." De waarde van Darya Safai (42) kan moeilijk worden overschat. De assertieve vrouwenrechtenactiviste, tandarts en ondernemer past perfect in het plaatje van de N-VA. Op haar 23ste ontvluchtte ze Iran vanwege het islamisme, dat volgens haar nu ook in België een opmars maakt. Ze schreef daar scherpe opiniestukken over. Vorig jaar ontving ze de Ebbenhouten Spoor, een trofee die de partij uitreikt voor succesvolle nieuwkomers. "Je bent het levende bewijs dat je zonder je achtergrond te verloochenen, kunt participeren in onze gastvrije maatschappij", klonk het toen.