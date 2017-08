N-VA oogst wat ze zaait met haar 'war on drugs' in Antwerpen

Een man, M.Y., kreeg bij wijze van waarschuwing enkele dagen geleden een paar kogels door zijn benen gejaagd terwijl hij in Schoten zijn hond uitliet. Het was minstens het zestiende schietincident in de regio Antwerpen dat de media haalde, en slechts het topje van de ijsberg: als professionele criminelen hun concurrenten doodsbedreigingen overbrengen (een kogelbrief of een kadaver voor de deur), elkaar bestelen of iemand deskundig in elkaar timmeren, dan komen zulke feiten zelden aan het licht. De lijst met aanslagen met molotovcocktails, machinegeweren en uitgebrande voertuigen is onrustwekkend, maar weinigen schijnen zich vragen te stellen bij de werkelijke oorzaken. De N-VA schrijft het geweld in de publieke ruimte toe aan kleine en grote oorlogen tussen verschillende bendes 'in het zware drugsmilieu', vooral de cocaïnesmokkelaars in de Antwerpse haven.