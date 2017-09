N-VA liet zich rollen bij uitwerking effectentaks

"Agreement."Met deze tweet sloot Charles Michel in de nacht van 25 op 26 juli de moeizame onderhandelingen over het zomerakkoord af. Vier dagen later dan gewenst, door de onenigheid over de taks op de effectenrekeningen die de premier op tafel had gelegd als alternatief voor de meerwaardebelasting van CD&V. Sinds de taxshift weten we echter hoe we zo'n 'agreement'moeten interpreteren. Als een principeakkoord, met nog een waslijst aan losse eindjes die de bevoegde ministers vervolgens aan elkaar moeten knopen.