N-VA hoeft geen regeringscrisis

Aan internationale waarnemers geen gebrek, gisteren in Barcelona. Veel Vlaams-nationalisten trokken naar Catalonië om via Twitter en Facebook verslag uit te brengen van het referendum. Dat het begrip 'waarnemen' daarbij nogal breed werd geïnterpreteerd, getuigen de filmpjes waarop onder anderen politicoloog Bart Maddens (KU Leuven) hardhandig wordt weggesleurd door de Guardia civil. "Ik heb tranen in de ogen gehad", vertelt N-VA-parlementslid Peter Luykx na een bewogen dag in Barcelona. Luykx werd door de Catalaanse regering gevraagd een kritisch oogje in het zeil te houden. "Er werd gezongen en geapplaudisseerd.