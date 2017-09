N-VA bergt confederale ambities even op

Dat Bart De Wever partijvoorzitter blijft tot na de verkiezingen van 2019 is geen nieuws. De Wever had eerder al aangegeven dat hij voor een vijfde termijn zou gaan, terwijl de N-VA-statuten niet eens een derde termijn toelaten. "Tenzij je een uitzondering vraagt", zegt De Wever. "Daarvoor is een tweederdemeerderheid in de partijraad vereist. Wel, die heb ik zaterdag gekregen, met 123 stemmen voor, drie onthoudingen en twee tegenstemmen." Tot 13 oktober kan er nog een tegenkandidaat opstaan, maar die is hoe dan ook kansloos tegen De Wever, voorzitter sinds 2004.