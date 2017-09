Hallelujah voor Rod Stewart en Eric Clapton, want popsongs van beide artiesten zijn opgenomen in het officiële liedboek van de evangelische kerk in Hessen-Nassau. De Duitsers kozen in totaal 164 nieuwe nummers voor het liedboek, waaronder 'Sailing' van Stewart en 'Tears in Heaven' van Clapton. Ook voetbalklassieker 'You'll Never Walk Alone' zit in de selectie van hedendaagse kerkelijke liederen. Pray on, pray on!KUNST. Hallelujah voor Het laatste avondmaal, want de Vlaamse regering investeert 568.674 euro in het project 'Beleef Het Laatste Avondmaal, beleef Bouts' van M-Museum Leuven. Daarnaast krijgen nog vijf andere projecten rond Vlaamse meesters extra steun van minister Ben Weyts (N-VA), goed voor een totaal van 4,5 miljoen euro. Het gaat onder meer om het Bruegelhuis in Brussel en de expo Bruegel herontdekt in het kasteel van Gaasbeek.