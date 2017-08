Miljoenen fans over ter wereld zijn door Taylor Swift uit hun lijden verlost. Sinds ze eind vorige week haar website en socialemediakanalen volledig wiste, was de spanning te snijden. Die spanning liep nog op nadat ze de voorbije dagen mysterieuze filmpjes met een slang poste. Gisteren verblijdde ze haar fans met het heuglijke nieuws dat ze in november met haar nieuwe album komt. FILM.Morgan Freeman krijgt de SAG Life Achievement Award voor zijn bijdrage aan het acteervak. De tachtigjarige acteur, bekend van films als Million Dollar Baby, The Dark Knight en Se7en, is volgens de jury een voorbeeld voor zijn vakgenoten. "Of hij nu chauffeur, veroordeelde moordenaar, bokser, pooier of president speelde, hij diepte zijn personage volledig uit en legde hun ziel bloot."